Масштабная спецоперация Нацполиции: обезврежена деятельность криворожского наркокартеля

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Более 1200 правоохранителей сегодня, 27 февраля, провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества «Двадцатовские», в том числе десять лидеров. Об этом информирует Нацполиция, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более миллиона долларов США.

В течение года правоохранители проводили документирование преступной организации.

Организаторами наркобизнеса были трое жителей Кривого Рога, которые имеют связи в криминальной среде. Они даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, через которые ранее распространили ложные материалы о правоохранителях, которые занимаются документированием преступных наркогрупп в Днепропетровской области.

Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп.

Мощности нарколабораторий позволяли изготавливать ежемесячно до 40 кг готовых психотропов.

По результатам проведения более 200 одновременных обысков полицейские изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.

Кроме этого, изъято 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, более двух десятков банковских карточек и мобильных телефонов, «черновые» записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, «клиентов» и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.