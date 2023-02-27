Министр финансов США Йеллен прибыла в Украину

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Киев в понедельник, передает УНН со ссылкой на сообщение президента в Telegram.

Цитата

"Важная встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить россию возможности финансировать войну", - написал Владимир Зеленский.

Детали

Отдельно агентство Reuters сообщает, что Йеллен сообщила журналистам на брифинге, что все еще существуют значительные юридические препятствия для полного ареста активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных санкциями.

Йеллен также объявила о переводе первых 1,25 млрд долларов из последнего транша экономической и бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов из Вашингтона.

С начала войны Соединенные Штаты предоставили Украине более 13 миллиардов долларов на экономическую и бюджетную поддержку, и последняя выплата увеличит эту сумму до более чем 14 миллиардов долларов, а до 30 сентября ожидается получение дополнительных 8,65 миллиардов долларов.

Последние средства являются частью новых военных, экономических и гуманитарных расходов на сумму 45 миллиардов долларов, одобренных Конгрессом в декабре в рамках широкого законодательства США о бюджете.

Дополнение

Визит Йеллен состоялся через неделю после того, как Байден организовал необъявленную поездку в Киев и пообещал дополнительную военную помощь Украине в размере 500 миллионов долларов, а через несколько дней объявил о новых санкциях против россии, включая фактический запрет на импорт в США российского алюминия.

Йеллен посетила Киев на пути в Вашингтон после встречи финансовых лидеров G20 в Бангалоре, Индия, где она призвала своих коллег увеличить экономическую помощь Украине и настояла на том, чтобы министры G20 решительно осудили вторжение россии.