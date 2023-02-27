Северная Корея впервые провела совещание по сельскому хозяйству на фоне нехватки продовольствия

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел большую политическую конференцию, посвященную сельскому хозяйству, сообщили государственные СМИ в понедельник. Внешние оценки показывают, что страна сталкивается с серьезной нехваткой продовольствия, информирует УНН.

По оценкам южнокорейских экспертов, Северной Корее не хватает около 1 миллиона тонн зерна, что составляет почти 20 процентов ее годового спроса после того, как пандемия, вероятно, нарушила неофициальный импорт зерна из Китая, а правительство ограничило продажу продуктов питания на рынках.

В недавних неподтвержденных сообщениях южнокорейских СМИ говорится, что некоторые северокорейцы умерли от голода. Но большинство экспертов не видят признаков массовой смертности или голода в Северной Корее.

Детали

Во время встречи на высшем уровне правящей Рабочей партии высокопоставленные чиновники рассмотрели прошлогоднюю работу над государственными целями по осуществлению «сельской революции в новую эпоху», сообщило официальное Центральное информационное агентство Кореи.

В сообщении говорилось, что на пленуме ЦК партии были определены «неотложные, важные» задачи по вопросам сельского хозяйства и «неотложные задачи, возникающие на современном этапе развития народного хозяйства».

KCNA не сообщила, говорил ли Ким во время встречи и как долго она длилась. Также присутствовали высокопоставленные чиновники, такие как премьер-министр кабинета министров Ким Ток Хун и Чо Ён Вон, один из ближайших помощников Кима, который занимается организационными делами Центрального комитета.

Пленарные заседания являются ключевыми площадками для принятия решений Рабочей партией. В последние годы Ким проводил пленарные заседания два-четыре раза в год, чтобы сформулировать основные направления политики.

Впервые партия созвала пленарное заседание только для обсуждения вопросов сельского хозяйства. В отчете, опубликованном в понедельник, не уточняется повестка дня, но Политбюро партии ранее в этом месяце заявило, что «необходим поворотный момент, чтобы динамично продвигать радикальные изменения в развитии сельского хозяйства».