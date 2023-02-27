ВАКС взыскал в пользу Украины 88,89% акций PIN банка российского олигарха Гинера

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера, передает УНН.

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"27 февраля коллегия судов ВАКС удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к российскому гражданину и применила к ответчику санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Решением суда взыскано в доход государства активы ответчика – 88,890583% акций украинского банка", - говорится в сообщении ВАКС.

Детали

Как сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, речь идет о 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера.

"Сегодня ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PIN банка Евгения Гинера. Все в рамках закона "О санкциях" и общепринятых представлений человечества о справедливости. Дальше будет Ocean Plaza", - написал Арахамия в Telegram.

Он также добавил, что российские олигархи заплатят за преступления россии своими активами.

"И это происходит уже", - резюмировал Арахамия.

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