Высокий, но не неизбежный риск: Wizz Air останавливает полеты в Молдову с 14 марта

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Wizz Air останавливает все полеты в Кишинев и из Кишинева с 14 марта, сообщает компания, уточняя, что решение принято в результате «недавних событий в Молдове и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны», информирует УНН.

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«Wizz Air внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Молдове и поддерживает постоянный контакт с различными местными и международными органами и агентствами для обеспечения наивысшего уровня безопасности операций. Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдове и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла тяжелое, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта», - говорится в сообщении Wizz Air.

Контекст

14 февраля Республика Молдова временно закрыла свое воздушное пространство после того, как был обнаружен «небольшой неопознанный объект, похожий на метеозонд». По данным Управления гражданской авиации, полеты были приостановлены более чем на три часа.

Эта мера была предпринята в контексте того, что и президент Украины Владимир Зеленский, и Майя Санду предупредили, что российские спецслужбы имеют план уничтожить Республику Молдова.

Президент Республики Молдова Майя Санду недавно заявила, что у Москвы есть план по подрыву страны, «с привлечением диверсантов с военной подготовкой, замаскированных в гражданскую одежду, которые совершат насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников».