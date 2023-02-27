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Обломки шахеда обнаружили на Киевщине

Обломки шахеда обнаружили на Киевщине

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня во время ночной атаки оккупантов Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части вражеских объектов обнаружили в поле. Об этом говорится в сообщении главы ГУ НП в Киевской области Андрея Небытова, передает УНН.

Детали

По словам Небытова, пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки.

"Спасибо ПВО за отличную работу. Еще раз призываю граждан не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно направляться в укрытие!" - резюмировал Небытов.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, беспилотники
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