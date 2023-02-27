Госдеп США: прекращение россией действия нового СНВ еще не вступило в силу

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Приостановление участия россии в ключевом договоре о контроле над ядерными вооружениями еще не вступило в силу, заявила в понедельник высокопоставленный чиновник Госдепартамента, информирует УНН со ссылкой на СNN.

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"Приостановление еще не было официально нарушено в том смысле, что мы все еще не получили уведомления", - сказала помощник госсекретаря Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению Мэллори Стюарт.

"Но мы ожидаем, что, как только эта приостановка будет официально оформлена, она прекратится".

Стюарт сказала, что Соединенные Штаты «пытаются следить» за русскими, «чтобы действительно понять, что еще можно включить в приостановку, а что можно продолжить».

Ранее

путин объявил на прошлой неделе, что россия прекращает свое участие в новом СНВ - единственном соглашении между крупнейшими в мире ядерными арсеналами. Официальные лица США осудили этот шаг как безответственный.

В соответствии с договором обе стороны направляют «предварительные уведомления о запуске подотчетных договору баллистических ракет».