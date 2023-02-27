В Воздушных силах прокомментировали взрыв российского самолета в "Мачулищах"

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вероятный взрыв российского военного самолета-разведчика А-50 на белорусском аэродроме “Мачулищи” является “хорошей новостью” для Украины, но не повлияет на дальнейшие массированные атаки по Украине, поскольку в арсенале оккупантов около девяти таких самолетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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“К сожалению, (количество атак – ред.) не изменится, они имеют таких самолетов около 9-ти – это из открытых источников. Модернизированных – половина из них. Но для Украины это хорошая новость”, – отмечает Игнат.

Детали

По его словам, самолет-разведчик А-50 постоянно находится в воздухе, и проводит радиолокационную разведку территории Украины: сканирует отработки средств ПВО, обнаруживает их местонахождение, отслеживает взлет и посадку, направления движения украинской авиации.

Самолет такого типа также сопровождает постоянно атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

“Это уникальный самолет. Подобные также имеют украинские партнеры. Они очень важны для ведения боевых действий. Украина тоже хотела бы иметь такой самолет в дальнейшем, который бы тоже обеспечивал действия нашей авиации и разведки”, – добавил он.

Дополнение

На военном аэродроме "Мачулищи" был осуществлен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50У.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", атака белорусских партизан на самолет ДРЛО А-50У пкс рф в Мачулищах была осуществлена с помощью двух дронов.

кремль отказался комментировать вывод из строя российского самолета в "Мачулищах" в Беларуси.

Зато после предполагаемого взрыва на военном аэродроме "Мачулищи" пограничники в беларуси ведут усиленный надзор на выездах из страны.