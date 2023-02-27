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Япония и Новая Зеландия ускорят соглашение об обмене разведданными на фоне опасений Китая

Япония и Новая Зеландия ускорят соглашение об обмене разведданными на фоне опасений Китая

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В понедельник министры иностранных дел Японии и Новой Зеландии договорились ускорить переговоры по соглашению об обмене разведданными. Две островные страны пообещали укреплять связи в области безопасности и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне общей обеспокоенности по поводу все более напористых действий Китая. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута и ее японский коллега Йосимаса Хаяси обязались обеспечить, чтобы тихоокеанский островной регион, где влияние Китая быстро расширяется, оставался стабильным и процветающим и свободным от иностранного вмешательства и принуждения, а также чтобы права, свободы и суверенитет всех стран, независимо от размера или мощи, были защищены.

Дополнение

В декабре правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды приняло ключевые меры по модернизации системы безопасности и обороны, в том числе способность к контрударам, что противоречит существовавшему после Второй мировой войны принципу, ограничивающему Японию самообороной, и удвоению расходов на оборону за пять лет.

Кисида заявил на парламентской сессии в понедельник, что министерство обороны закупает 400 крылатых ракет Tomahawk американского производства для развертывания уже в 2026 году. Tomahawk будут использоваться на эсминцах, оснащенных радаром Aegis, и способны поражать цели на расстоянии до 1600 километров.

Источник: УНН
Теги: Китай, Япония, Новая Зеландия
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