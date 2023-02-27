Черногория вышла из тупика в Конституционном суде, который угрожал вступлению в ЕС

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В понедельник законодатели Черногории согласовали трех из четырех судей Конституционного суда страны, положив конец тупиковой ситуации, которая угрожала остановить заявку балканского народа на членство в Европейском Союзе. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Конституционный суд Черногории был заблокирован в течение нескольких месяцев, поскольку основные политические игроки не могли договориться о новых членах. В суде семь судей, но с сентября вакантны четыре места.

Официальные лица ЕС предупредили Черногорию, что она должна позволить нормальное функционирование Конституционного суда, если она хочет продолжить свой путь к вступлению в ЕС. Суд имеет решающее значение для верховенства закона, поскольку в следующем месяце в стране состоятся важные президентские выборы.

Законодатели в понедельник утвердили трех из четырех судей, но не смогли согласовать четвертого кандидата. Голосование означает, что суд формально разблокирован, несмотря на отсутствие одного члена. Новое голосование по избранию четвертого судьи ожидается в течение нескольких недель.

Дополнение

Черногория находилась в политическом кризисе в течение нескольких месяцев после того, как ее правительство пало в результате вотума недоверия, и основные политические игроки не могли договориться о том, следует ли объявить досрочные выборы или попытаться сформировать новое правительство.

Ожидается, что президентские выборы 19 марта отразят разногласия между прозападными, просербскими и пророссийскими избирателями в балканской стране, насчитывающей около 620 000 человек. Многолетний прозападный президент Мило Джуканович баллотируется на новый срок.

Черногория ранее была частью союза с Сербией, прежде чем распалась в 2006 году. Страна вступила в НАТО в 2017 году, бросив вызов российской оппозиции, и многие считают ее следующей в очереди на членство в ЕС.