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Залужный в разговоре с генералом Мили напомнил, что Украина нуждается в боевых самолетах F16

Залужный в разговоре с генералом Мили напомнил, что Украина нуждается в боевых самолетах F16

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и отметил, что Украина нуждается в боевых самолетах F16, передает УНН.

Детали

Как сообщил Залужный в Telegram, в сегодняшнем телефонном разговоре с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли "традиционно уделили внимание вопросам поставки военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации ее территории".

"Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе и за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16", - написал Залужный.

Он также поблагодарил генерала Милли, руководство и народ Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку Украины в борьбе с неспровоцированной и неоправданной агрессией россии.

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники - это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", - резюмировал он.

Напомним

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача Украине истребителей F-16 не стоит в приоритете, но этот вопрос будет обсуждаться в будущем. 

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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