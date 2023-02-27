путин планировал вторжение в Украину в 2021 году, но его остановили международные дипломатические усилия - Буданов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российский диктатор владимир путин планировал полномасштабное вторжение в Украину еще в 2021 году, но тогда его остановили международные дипломатические усилия. Об этом заявил глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью “Голос Америки”, передает УНН.

Цитата

“По его (Кирилла Буданова – ред.) словам, война должна была начаться еще в 2021 году. Но тогда путина остановили международные дипломатические усилия. Дата войны переносилась и в феврале 2022 года, а окончательное решение было принято в кремле в середине дня 23 февраля”, – передает агентство слова руководителя ГУР.

Детали

Отмечается, что Буданов был одним из немногих представителей власти, кто подчеркивал необходимость готовиться к полномасштабному вторжению в Украину. Отвечая на вопрос – прислушались ли к его советам – директор разведки ответил: “Поскольку сегодня у нас уже 25 число, и россия так и не смогла выполнить ни одной из своих стратегических задач, можно понять, что, как минимум частично, слышали. Да, в то время были разные мнения у разных людей, скажем так. Однако, с приближением к периоду февраля 2022 года, все же, определенные шаги были сделаны, и именно благодаря этому, россия не смогла реализовать свой замысел 24 числа”, – отмечает военный.

К примеру, Буданов рассказал, что 23 февраля украинская авиация была рассредоточена. Поэтому, когда 24 февраля летели ракеты – потери в боевой авиации Украины были “почти минимальные, почти нулевые”.

“Это малоизвестные такие шаги, их было очень много сделано в последний момент, возможно, но они были сделаны”, – добавил он.

Дополнение

Буданов заявил, что россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины и под давлением украинской армии, внутрироссийских политических процессов и под давлением дипломатии.