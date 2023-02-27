Лучший шеф-повар мира Ги Савой потерял звезду Мишлен

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В понедельник гид Мишлен объявил о решении лишить парижский ресторан Ги Савойя звезды. Об этом пишет УНН ссылаясь на AFP.

Детали

69-летний повар с 2002 года получил три звезды Мишлен за свой ресторан Monnaie de Paris с видом на Сену, который имеет родственную версию в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

В ноябре его назвали лучшим шеф-поваром мира шестой год подряд по версии La Liste. Но это не помешало Michelin снизить рейтинг заведения до двух звезд. Причины не разглашаются и сообщаются лишь поварам, участвующим в рейтинге.

Около 20 французских ресторанов также были понижены с двух до одной звезды в последнем выпуске справочника.

Переход к понижению рейтинга ресторанов всегда вызывает большие споры. Например, самоубийство 20 лет назад Бернара Луазо, близкого друга Савойи, после того, как его ресторан потерял звезду. Еще один случай с шеф-поваром Марком Вейра, который безуспешно подал в суд на гид в 2019 году после того, как его лишили звезды.

Созданный в 1900 году производителями шин Андре и Эдуардом Мишлен в качестве руководства для автомобилистов, гид теперь выпускается в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.