Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,64 -0,1829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
23385

Лучший шеф-повар мира Ги Савой потерял звезду Мишлен

Лучший шеф-повар мира Ги Савой потерял звезду Мишлен

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В понедельник гид Мишлен объявил о решении лишить парижский ресторан Ги Савойя звезды. Об этом пишет УНН ссылаясь на AFP.

Детали

69-летний повар с 2002 года получил три звезды Мишлен за свой ресторан Monnaie de Paris с видом на Сену, который имеет родственную версию в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

В ноябре его назвали лучшим шеф-поваром мира шестой год подряд по версии La Liste. Но это не помешало Michelin снизить рейтинг заведения до двух звезд. Причины не разглашаются и сообщаются лишь поварам, участвующим в рейтинге.

Около 20 французских ресторанов также были понижены с двух до одной звезды в последнем выпуске справочника.

Переход к понижению рейтинга ресторанов всегда вызывает большие споры. Например, самоубийство 20 лет назад Бернара Луазо, близкого друга Савойи, после того, как его ресторан потерял звезду. Еще один случай с шеф-поваром Марком Вейра, который безуспешно подал в суд на гид в 2019 году после того, как его лишили звезды.

Созданный в 1900 году производителями шин Андре и Эдуардом Мишлен в качестве руководства для автомобилистов, гид теперь выпускается в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.