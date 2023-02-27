Не F-16: Буданов объяснил, в какой авиации сейчас нуждается Украина от партнеров

КИЕВ. 27 февраля. УНН. На данной фазе войны Украина нуждается в штурмовой авиации, включающей в себя самолеты А10, Thunderbolt II и вертолеты типа АН64. Об этом в интервью “Голосу Америки” сказал руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

В частности, директор разведки отмечает, что Украина нуждается в интенсификации (совокупность мер, направленных на усиление – ред.) в поставках вооружения. Сейчас военная помощь поступает, но темпы и объемы не являются достаточными для перелома.

Кроме этого, Украина нуждается в штурмовой авиации, которая по состоянию на сейчас еще к нам не пришла.

Цитата

“По моему мнению, нам нужна штурмовая авиация. F-16, и тому подобные платформы – они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А10, Thunderbolt II. Так же, это армейская авиация, но это ударные вертолеты типа АН64 и так далее. Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле”, – отмечает он.

Дополнение

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача Украине истребителей F-16 не стоит в приоритете, но этот вопрос будет обсуждаться в будущем.

Отметим, что заместитель председателя комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что “авиационное лобби” Киева в США “активно заработало” и сейчас есть договоренность совместно работать над передачей стране истребителей F-16.