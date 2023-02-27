Ежедневно враг теряет от 600 до 1000 человек: Маляр о ситуации на Бахмутском направлении

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, передает УНН.

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По словам Маляр, ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий.

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"Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении. Враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения. Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек", - написала Маляр.

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Заместитель министра добавила, что Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника.

"Наши бойцы мужественно воюют с врагом", - резюмировала Маляр.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 148 690 человек, 3385 танков, 300 самолетов и сотен единиц военной техники.