Министр финансов США: мы ожидаем увидеть увеличение потерь на экономической траектории россии со временем

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Хотя российская экономика еще не пострадала от широкого спектра санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран, министр финансов Джанет Йеллен заявила в понедельник, что она ожидает, что со временем она будет ослабевать, поскольку страна теряет иностранные инвестиции и исчерпает свои резервы, информирует УНН.

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"Мы увидим, что со временем экономическая траектория россии будет увеличиваться", - сказала она CNN в эксклюзивном интервью во время своего необъявленного визита в Киев. "И их способность пополнить военную технику, которая была уничтожена во время их нападений на Украину, оказалась под большой угрозой".

Однако недавняя разведка США показала, что Китай рассматривает возможность увеличения своей поддержки российской экономики и военных действий, включая поставки беспилотников и боеприпасов.

По словам Йеллен, такой шаг приведет к "серьезным последствиям".

"Мы предельно четко заявили, что не потерпим систематических нарушений какой-либо страной введенных нами санкций, которые призваны лишить россию доступа к военной технике для ведения этой войны", - сказала она. "И мы были очень понятны с китайским правительством и ясно дали понять китайским фирмам и финансовым учреждениям, что последствия нарушения этих санкций будут очень серьезными".

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