Разведка не видит признаков того, что россия ведет переговоры с Китаем о поставках оружия - Буданов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью “Голосу Америки” заявил, что не видит никаких признаков того, что россия ведет переговоры с Китаем о поставках оружия, передает УНН.

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“По состоянию на сейчас не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений россии … Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи”, – сказал он.

Детали

Комментируя соответствующие заявления от иностранных госслужащих, Буданов пояснил, что опирается на факты, которых пока нет.

“Если вас интересуют другие страны, фактически, почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения, является Иран. Была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, которое пришло из Северной Кореи, вот оно вот здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды. Ну а, скажем так, другие страны - россия просто пытается приобрести где угодно что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в россии надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны - более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту, россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас”, – ответил он на вопрос о том, с помощью каких стран рф может пополнять запасы оружия.

Дополнение

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что власти Китая рассматривают возможность передачи россии летального оружия для войны против Украины, но окончательное решение пока не принято.