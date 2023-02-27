Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,64 -0,1829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
9135

Китай ужесточит ограничения на веб-видео, чтобы уберечь детей от зависимости

Китай ужесточит ограничения на веб-видео, чтобы уберечь детей от зависимости

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Китай ужесточит управление видеороликами в рамках усилий по предотвращению зависимости детей от них, заявила в понедельник Национальная администрация радио и телевидения (NRTA). Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

«Создайте чистое пространство для видеороликов, улучшите уровень защиты несовершеннолетних и сыграйте тонкую и позитивную роль в культивировании настроений, образовании умов и ведущих тенденциях», - говорится в заявлении NRTA.

Дополнение

Это заявление является последним в кампании, начатой регуляторами СМИ Китая более года назад, которая значительно ужесточила правила в отношении прямых трансляций, видеоигр и использования Интернета среди несовершеннолетних.

Хотя в понедельник не было объявлено о каких-либо конкретных мерах, политика, введенная регулирующими органами в прошлом году, включала запрет несовершеннолетним давать чаевые за стримы и предписывала местным платформам потокового вещания и социальным сетям проводить регулярные оценки киберзащиты.

В 2021 году Китай ввел новые правила, ограничивающие количество времени, которое дети в возрасте до 18 лет могут проводить за видеоиграми, до трех часов в неделю, что, по его словам, необходимо для борьбы с игровой зависимостью.

Источник: УНН
Теги: Китай, видео, дети
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.