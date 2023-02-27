Китай ужесточит ограничения на веб-видео, чтобы уберечь детей от зависимости

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Китай ужесточит управление видеороликами в рамках усилий по предотвращению зависимости детей от них, заявила в понедельник Национальная администрация радио и телевидения (NRTA). Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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«Создайте чистое пространство для видеороликов, улучшите уровень защиты несовершеннолетних и сыграйте тонкую и позитивную роль в культивировании настроений, образовании умов и ведущих тенденциях», - говорится в заявлении NRTA.

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Это заявление является последним в кампании, начатой регуляторами СМИ Китая более года назад, которая значительно ужесточила правила в отношении прямых трансляций, видеоигр и использования Интернета среди несовершеннолетних.

Хотя в понедельник не было объявлено о каких-либо конкретных мерах, политика, введенная регулирующими органами в прошлом году, включала запрет несовершеннолетним давать чаевые за стримы и предписывала местным платформам потокового вещания и социальным сетям проводить регулярные оценки киберзащиты.

В 2021 году Китай ввел новые правила, ограничивающие количество времени, которое дети в возрасте до 18 лет могут проводить за видеоиграми, до трех часов в неделю, что, по его словам, необходимо для борьбы с игровой зависимостью.