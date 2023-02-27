Посол передал властям Грузии обращение-демарш ЕС по Саакашвили

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сегодня передал министру юстиции Грузии специальное официальное обращение ЕС в формате демарша, в котором выражается обеспокоенность состоянием заключенного третьего президента Михаила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

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По словам дипломата, с этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза.

«Вместе с послом Швеции, который представляет страну, председательствующую в Евросоюзе, мы передали официальный демарш министру юстиции. Демарш касается бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мы очень обеспокоены сообщениями об ухудшении его здоровья. Очень важно то, что все 27 государств-членов Евросоюза согласны с этим демаршем», — отметил посол ЕС.

Герчинский также сообщил, что у него состоялся «очень открытый и искренний разговор» с министром юстиции Рати Брегадзе.

«У нас был очень открытый и искренний разговор с министром юстиции. Мы представили позицию Евросоюза, на которую согласились 27 стран-членов. Министр юстиции предоставил нам информацию о том, что делает правительство Грузии, чтобы права бывшего президента Михаила Саакашвили как обвиняемого и заключенного были защищены», - добавил Герчинский.

В дипломатической практике демарш — (фр. demarche) чрезвычайное выступление, которое может выражаться в заявлении, направлении ноты, меморандума, выражении протеста или предупреждении. Как правило, форма демарша используется в случае, когда вопрос не решен в порядке нормальной дипломатической работы или если для его урегулирования требуются срочные меры.

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