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27 февраля 2023, 21:06 • Галина Крижановская • 18255
Новое землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Измире
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Эгейском море возле района Фоча в Измире, передает УНН ссылаясь на TRT Haber.
Детали
Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение магнитудой 4,1 произошло на глубине 14,5 км в 21:22 в 4,87 км от Фочи в Эгейском море.
Во время землетрясения, которое также ощущалось в Измире и близлежащих районах, жители района Фоча в панике выбегали на улицы.
Источник: УНН
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