Новое землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Измире

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Эгейском море возле района Фоча в Измире, передает УНН ссылаясь на TRT Haber.

Детали

Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение магнитудой 4,1 произошло на глубине 14,5 км в 21:22 в 4,87 км от Фочи в Эгейском море.

Во время землетрясения, которое также ощущалось в Измире и близлежащих районах, жители района Фоча в панике выбегали на улицы.