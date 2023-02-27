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Новое землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Измире

Новое землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Измире

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Эгейском море возле района Фоча в Измире, передает УНН ссылаясь на TRT Haber.

Детали

Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение магнитудой 4,1 произошло на глубине 14,5 км в 21:22 в 4,87 км от Фочи в Эгейском море.

Во время землетрясения, которое также ощущалось в Измире и близлежащих районах, жители района Фоча в панике выбегали на улицы.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Турция
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