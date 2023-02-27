В Днепропетровской и Запорожской областях слышали взрывы: вероятно, работает ПВО

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В социальных сетях сообщают о взрывах в Днепропетровской и Запорожской областях, вероятно, - работает ПВО, передает УНН.

Детали

Около 20.30 в Запорожской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.

По данным карты "Воздушных тревог", возле областей заметили вражеские беспилотники.

Около 20.50 появились сообщения о взрывах, а также о вероятной работе ПВО.

Власти информацию о взрывах не комментировали.

Ранее

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram призвал сегодня не игнорировать воздушную тревогу, ведь "что-то намечается".