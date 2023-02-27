Коалиция по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии рф против Украины продолжит расти - МИД

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министерство иностранных дел продолжает работу над расширением международной коалиции для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечения военного и политического руководства российской федерации к ответственности, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В понедельник, 27 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал поддержать Спецтрибунал, открывая специальное министерское мероприятие на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН «Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире».

Участие в мероприятии приняли в общей сложности 55 стран, в том числе на уровне министров иностранных дел: Бельгия, Дания, Исландия, Коста Рика, Лихтенштейн, Маршалловы Острова, Словения, Франция, Швеция.

География участников показывает, что ответственность за преступления россии является приоритетом для всемирной коалиции государств, включая страны Глобального Юга.

«Мы не прекращаем ни на миг работы над созданием Специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства россии и их приспешников за преступление агрессии против Украины. Все зверства россиян являются производными от него. Нужно устранить причины, а не только симптомы», - заявил министр.

Глава МИД Украины также привлек внимание к многочисленным нарушениям россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, и геноцида, в частности похищения украинских детей и их принудительного усыновления в российских семьях.

Напомним

Напомним, что 26 января представители 21 государства собралась в Праге на учредительное заседание Коалиции по созданию Спецтрибунала, организованное МИД Украины для наработки параметров привлечения политического и военного руководства рф к ответственности за преступление агрессии против нашего государства.

22 февраля МИД Украины собрало 45 государств на мероприятие высокого уровня ООН, посвященное нарушениям прав человека во время российской агрессии, одной из ключевых тем которого стало создание Спецтрибунала.

По итогам переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Нью-Йорке, Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая решила присоединиться к Коалиции по созданию Спецтрибунала.