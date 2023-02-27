Российская фсб распространяет в Украине движение ЧВК "Редан": в Киеве и Харькове задержали сотни несовершеннолетних

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российская фсб, путем манипуляций, распространяет среди подростков в Украине движение ЧВК “Редан” – субкультура подростков-неформалов, которая образовалась в россии под влиянием аниме. Начальник ГУНП Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в городе задержаны сотни несовершеннолетних, которые хотели устроить массовую драку. Также полиция Киева, на столичном Печерске предупредила конфликт между молодежью этой группировки, передает УНН.

Детали

Как сообщил Тимошко, такие стычки являются частью флешмоба, который запустили в россии по замыслу фсб, которая путем манипулирования и обмана «собрала» в группы всех этих людей. Несовершеннолетние должны были совершить массовую драку в центре города. В отделы полиции доставили 257 человек.

Цитата

“257 человек - приглашены в отделы полиции города, из которых только 30 совершеннолетние! По замыслу фсб недогосударства, которая путем манипулирования и обмана «собрала» в группы всех этих людей, они должны были совершить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недогосударства могло посмаковать с этого”, – говорится в заметке Тимошко на Facebook.

Он добавил, что у многих изъяты баллончики с газом, ножи, кастеты. Все несовершеннолетние будут переданы родителям, а с участием совершеннолетних будут проведены следственные действия, направленные на установление организаторов.

В то же время, полиция Киева предупредила “акцию” на столичном Печерске. Участники флешмоба должны были организовать драку с оппонентами в столице.

“Сегодня, 27 февраля, на Печерске благодаря своевременному реагированию ювенальных полицейских, аналитиков столичного главка, оперативников и участковых конфликт удалось предотвратить. Участников доставили в отдел полиции для установления лиц и выяснения обстоятельств”, – говорится в сообщении.

Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине, добавили в полиции.

Дополнение

За прошедшие сутки стало известно, что по всей россии задерживают участников так называемого ЧВК "Редан".

О ЧВК известно, что группировка состоит из анимешников, которые носят на футболках пауков и цифру 4 — из аниме Hunter x Hunter. Известно, что их возглавляет некий Али — игрок в Dota 2 и CounterStrike.