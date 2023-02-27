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МИД Турции ожидает продолжения переговоров со Швецией и Финляндией 9 марта

МИД Турции ожидает продолжения переговоров со Швецией и Финляндией 9 марта

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Переговоры Турции со Швецией и Финляндией о вступлении стран в НАТО возобновятся 9 марта, заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu, пишет УНН.

Детали

Чавушоглу сказал на телевизионной пресс-конференции, что «есть обязательства взятые Швецией по членству в НАТО. Мы не можем сказать «да» членству Швеции в НАТО, не видя этих шагов».

Дополнение

Анкара в январе приостановила переговоры со Стокгольмом и Хельсинки по поводу сожжения Корана во время акции протеста в Швеции.

Турция заявила, что Швеция, в частности, должна сначала занять более четкую позицию в отношении тех, кого она считает террористами, преимущественно курдских боевиков и группы, которую она обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Швеция, Финляндия, Турция
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