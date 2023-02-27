Оккупанты на Херсонщине подсовываются поближе к Крыму: в Силах обороны уверяют - "будет горячо"

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты на Херсонщине пытаются подвинуться ближе к Крыму, где сейчас окопаются и подтягивают резерв срочников. Как сообщила в эфире национального телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупантам в том районе “будет горячо”, передает УНН.

Цитата

“Они (оккупанты – ред.) пытаются подвинуться ближе к Крыму, надеясь, что там будет теплее. Но мы можем засвидетельствовать, что там им будет горячо. Сейчас они подтянули туда резерв срочников из челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений. Пока что они окапываются”, – сообщила Гуменюк.

Детали

Отвечая на вопрос относительно освобождения полуострова, начальница Объединенного координационного пресс-центра отметила, что Крым будет освобожден, вероятнее всего, не по сценарию Донбасса, а “немного по другому”.

“Здесь трудно взвешивать, какая чаша весов перетянет. Конечно, я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать. Но то, что таких ожесточенных боев не будет, это более вероятно. Скорее всего, битва останется за Донетчиной и Луганщиной, а Крым будет по-другому сценарию немного”, – добавила она.

Дополнение

В Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские захватчики наращивают оборону временно оккупированного Крыма.