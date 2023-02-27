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рф воплощает, пожалуй, самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей - Кулеба

рф воплощает, пожалуй, самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 27 февраля. УНН. россия воплощает, пожалуй, самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, открывая специальное министерское мероприятие на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН «Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире», передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины привлек внимание к многочисленным нарушениям россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, в частности похищения украинских детей и их принудительного усыновления в российских семьях.

«Россия проводит, пожалуй, самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей. Конвенция о предотвращении геноцида четко определяет это как преступление геноцида. Эти дети нуждаются в немедленной защите и возвращении домой. Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны быть привлечены к ответственности за участие в геноциде», - подчеркнул министр.

Ранее

Министерство иностранных дел продолжает работу над расширением международной коалиции для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечения военного и политического руководства российской федерации к ответственности.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, дети, война
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