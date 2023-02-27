Канада запретила TikTok на государственных устройствах

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Канада запретила TikTok на государственных мобильных устройствах в понедельник из-за проблем с безопасностью данных после аналогичного запрета Европейского Союза на прошлой неделе. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

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"Правительство Канады привержено обеспечению безопасности правительственной информации", - говорится в заявлении Моны Фортье, президента казначейства Канады. "Мы регулярно контролируем наши системы и принимаем меры для устранения рисков".

На этой неделе приложение будет удалено с государственных телефонов и других устройств, и его загрузка будет заблокирована в будущем.

Детали

Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у приложения достаточно опасений по поводу безопасности, чтобы потребовать внесения изменений.

В заявлении представитель компании заявил, что запрет на устройства, выпущенные государством, произошел "без упоминания каких-либо конкретных проблем безопасности в отношении TikTok и без обращения к нам для обсуждения каких-либо проблем до принятия этого решения".

Дополнение

TikTok, который имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц в США, столкнулся с растущим вниманием внутри страны и за рубежом из-за опасений, что данные могут попасть в распоряжение китайского правительства.

В декабре Конгресс США запретил TikTok на всех устройствах федерального правительства. В марте генеральный директор TikTok должен выступить перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле, чтобы обсудить методы обеспечения безопасности данных компании, сообщил комитет в прошлом месяце.

Компания настаивает на том, что китайские правительственные чиновники не имеют доступа к данным пользователя и что китайская версия приложения отличается от версии, используемой в остальном мире. Но в прошлом году компания признала, что некоторые сотрудники в Китае могут получить доступ к данным европейских пользователей.

Запрет для сотрудников Европейской комиссии вступит в силу 15 марта.