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Гуменюк рассказала, возможна ли высадка российского десанта в Приднестровье

Гуменюк рассказала, возможна ли высадка российского десанта в Приднестровье

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Высадка российского десанта в неопределенном Приднестровье невозможна, поскольку для этого необходимо пересечь воздушное пространство или стран НАТО, или непосредственно Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

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“Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им позволит. Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за теми сообщениями об их мощи, которые распространяет российская пропаганда. Мы со своей стороны и границы, и позиции понимаем, что наш отпор будет абсолютно мощным. Наши силы сосредоточены вдоль границы адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна, если они отчаянно рванут”, — добавила она.

Дополнение

Российские медиа распространили “документ”, который должен подтвердить, что якобы режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье. Однако “документ” является фейковым, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Правительство Молдовы ответило на заявление министерства обороны рф о намерениях Украины относительно якобы провокации в Приднестровье, заявив, что власти не подтверждают информацию, опубликованную российским ведомством.

Источник: УНН
Теги: Приднестровье
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