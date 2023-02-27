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россия пока не имеет планов наступать на Киев - Буданов

россия пока не имеет планов наступать на Киев - Буданов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российская армия пока не имеет планов по повторному наступлению на Киев, заявил в интервью “Голосу Америки” глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает УНН.

Цитата

"Таких их планов (относительно повторного наступления на Киев – ред.) мы не знаем, и никаких реальных признаков этого не существует. Не то, что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать быстрое решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно как и тогда была", — сказал Буданов.

Допо

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин до сих пор стремится захватить Киев, но его конечная цель – оккупация всей Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев
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