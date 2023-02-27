Новости: Война
27 февраля 2023, 22:19 • Юлиана Росковинская • 7950
Над Днепропетровской областью сбили два вражеских беспилотника
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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“Взрывы, которые слышали жители области, — это работа ПВО. ПвК „Восток“ уничтожено 2 вражеских БПЛА. Спасибо”, — написал Лысак в Telegram.
Напомним
Российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район. Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада.
Источник: УНН
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