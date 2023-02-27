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Над Днепропетровской областью сбили два вражеских беспилотника

Над Днепропетровской областью сбили два вражеских беспилотника

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

“Взрывы, которые слышали жители области, — это работа ПВО. ПвК „Восток“ уничтожено 2 вражеских БПЛА. Спасибо”, — написал Лысак в Telegram.

Напомним 

Российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район. Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область
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