Над Днепропетровской областью сбили два вражеских беспилотника

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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“Взрывы, которые слышали жители области, — это работа ПВО. ПвК „Восток“ уничтожено 2 вражеских БПЛА. Спасибо”, — написал Лысак в Telegram.

Напомним

Российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район. Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская громада.