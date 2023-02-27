Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,64 -0,1829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Быть полезным для других - это новая идеология: психолог об изменениях в сознании украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9015

Оккупанты обустроили в Каланчаке госпиталь для раненых

Оккупанты обустроили в Каланчаке госпиталь для раненых

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Противник продолжает нести потери. Поэтому, для оказания медицинской помощи своим военнослужащим, активно использует местную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь.

Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал — исключительно россияне.

Напомним 

Оккупанты для реабилитации раненых обустроили очередной военный госпиталь в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.