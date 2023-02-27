Новости: Война
27 февраля 2023, 23:00 • Юлиана Росковинская • 9015
Оккупанты обустроили в Каланчаке госпиталь для раненых
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Противник продолжает нести потери. Поэтому, для оказания медицинской помощи своим военнослужащим, активно использует местную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь.
Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал — исключительно россияне.
Напомним
Оккупанты для реабилитации раненых обустроили очередной военный госпиталь в Херсонской области.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram