Первая леди США рассказала, планирует ли Байден снова баллотироваться в президенты

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Первая леди США Джилл Байден хочет, чтобы американцы знали, что ее муж, президент Джо Байден, действительно планирует баллотироваться на второй четырехлетний срок, и она полностью за это, даже несмотря на то, что официального заявления о его намерениях еще не сделано, передает УНН.

Детали

Джилл Байден, на вопрос CNN о планах ее мужа, сказала, что ожидает, что он объявит о кампании, и отклонила вопрос о том, может ли 80-летний демократ отказаться от участия в выборах в 2024 году.

"Конечно, я полностью за", - сказала первая леди, чье мнение считается решающим для будущих планов президента, даже несмотря на то, что он консультируется с близкой группой давних политических советников.

Ранее она сделала еще более резкие замечания АР, когда ее спросили, баллотируется ли президент снова: "Сколько раз он должен это сказать, чтобы вы поверили?"

Дополнение

Должен ли Байден баллотироваться в 2024 году, как и раньше, вызывает споры среди демократов. Еще одна попытка проверит, готовы ли избиратели дать Байдену, уже самому старому американскому президенту, еще четыре года на посту.

Сам Байден неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок и отклонял вопрос о своем возрасте, но еще не сделал официального заявления.

В ноябре прошлого года Байден заявил, что в начале 2023 года он решит, будет ли баллотироваться снова, но сейчас объявление не ожидается до весны.

Около 46% респондентов, участвовавших в опросе Reuters/Ipsos ранее в этом месяце, заявили, что фраза "Джо Байден слишком стар, чтобы работать в правительстве" очень описывает президента, при этом 24% демократов и 49% независимых избирателей придерживаются этой точки зрения.

Около 71% респондентов, в том числе 52% демократов, заявили, что не верят, что Байдену следует баллотироваться на переизбрание в 2024 году.

Со стороны республиканцев бывший президент Дональд Трамп, которому на момент выборов 2024 года исполнится 78 лет, и Никки Хейли, бывший посол Трампа в ООН и бывший губернатор Южной Каролины, уже выдвинули свои кандидатуры на выборах 2024 года.