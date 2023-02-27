Зеленский: полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с партнерами

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ПВО полноценное тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Детали

Зеленский отчитался о сегодняшнем дне. Он отметил, что сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство удалось сбить. 11 из 14.

“К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого. Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО — современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией”, — сказал Зеленский.

Он также добавил, что наши лётчики вместе с зенитчиками, вместе с всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнёрами.

Напомним

В Хмельницкой области погибло двое спасателей во время ликвидации последствий атаки российских БПЛА - из-за повторного обстрела. Еще трое спасателей получили ранения.