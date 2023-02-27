Энергоснабжение Одессы полностью восстановлено - ДТЭК

КИЕВ. 27 февраля. УНН. ДТЭК вернул свет всем жителям Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

За 4 часа энергетикам ДТЭК удалось полностью вернуть свет жителям Одессы и Одесского района, сразу после завершения ремонта оборудования “Укрэнерго”.

"Если у вас нет света, возможно у вас возникла локальная авария. В таком случае обратитесь к нам в личные сообщения на странице в Facebook или оставьте заявку на сайте", - отмечают в ДТЭК.

Напомним

С повышением потребления в Одесской области дали о себе знать последствия вражеских обстрелов. Вследствие этого аварийно отключились отдельные элементы системы передачи в регионе.