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Энергоснабжение Одессы полностью восстановлено - ДТЭК

Энергоснабжение Одессы полностью восстановлено - ДТЭК

КИЕВ. 27 февраля. УНН. ДТЭК вернул свет всем жителям Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

За 4 часа энергетикам ДТЭК удалось полностью вернуть свет жителям Одессы и Одесского района, сразу после завершения ремонта оборудования “Укрэнерго”.

"Если у вас нет света, возможно у вас возникла локальная авария. В таком случае обратитесь к нам в личные сообщения на странице в Facebook или оставьте заявку на сайте", - отмечают в ДТЭК.

Напомним 

С повышением потребления в Одесской области дали о себе знать последствия вражеских обстрелов. Вследствие этого аварийно отключились отдельные элементы системы передачи в регионе.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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