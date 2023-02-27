В российском Белгороде упали три беспилотника

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В российском Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram российского губернатора Вячеслава Гладкова и Telegram-канал Baza.

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“Жители города сняли фото частей одного из БПЛА, лежащего на асфальте на улице Садовой”, — пишет Baza.

Гладков отметил, что пострадавших нет, но повреждены машины, выбиты окна в ряде квартир, а на месте работают спецслужбы.

Напомним

В российском Белгороде опрокинулся КамАЗ с мобилизованными.