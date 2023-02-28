Больше всего в ЕС: Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Бельгия заморозила российские активы на рекордную сумму 58 млрд евро, говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Вана Петегема, передает УНН.

Детали

Общий объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в Бельгии за год с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, составляет 58 миллиардов евро.

Это самая большая сумма среди всех стран-членов ЕС. Кроме того, было заблокировано 191 миллиард евро российских финансовых операций.

“В целом эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Также в связи с санкциями Бельгия усилила таможенные проверки в отношении россии и беларуси. В целом было проверено 91020 деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.

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