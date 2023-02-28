Microsoft Flight Simulator представил возможность совершить виртуальный полет на украинском самолете "Мрія"

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Компания Microsoft выпустила дополнение к видеоигре Microsoft Flight Simulator, которое позволяет попробовать себя в роли пилота цифровой копии “Мрії”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

Отмечается, что это детальная копия настоящего самолета, с идентичным дизайном и даже звуками мотора.

“Расскажите своим друзьям о возможности полетать на авиасимуляторе и помочь в восстановлении легендарного самолета. Средства от продажи дополнения „Мрія“ пойдут на восстановление Ан-225 „Мрія“, который уничтожили российские оккупанты”, — говорится в сообщении.

Игра доступна для Xbox, PC и в Steam.

“Спасибо компании Microsoft, что поддержали инициативу команды Минцифры и предприятия ANTONOV Company. Это очередной шаг к возрождению украинской „Мрії“ и послевоенного восстановления Украины”, — отмечает Министерство цифровой трансформации.

Напомним

Самый большой самолет мира Ан-225 “Мрія” был сожжен российскими ракетами 27 февраля 2022 года. Сегодня его остатки находятся в гостомельском аэропорту “Антонов”, а уцелевшие детали демонтируют для того, чтобы в дальнейшем восстановить самолёт.