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Microsoft Flight Simulator представил возможность совершить виртуальный полет на украинском самолете "Мрія"

Microsoft Flight Simulator представил возможность совершить виртуальный полет на украинском самолете "Мрія"

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Компания Microsoft выпустила дополнение к видеоигре Microsoft Flight Simulator, которое позволяет попробовать себя в роли пилота цифровой копии “Мрії”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

Отмечается, что это детальная копия настоящего самолета, с идентичным дизайном и даже звуками мотора.

“Расскажите своим друзьям о возможности полетать на авиасимуляторе и помочь в восстановлении легендарного самолета. Средства от продажи дополнения „Мрія“ пойдут на восстановление Ан-225 „Мрія“, который уничтожили российские оккупанты”, — говорится в сообщении.

Игра доступна для Xbox, PC и в Steam.

“Спасибо компании Microsoft, что поддержали инициативу команды Минцифры и предприятия ANTONOV Company. Это очередной шаг к возрождению украинской „Мрії“ и послевоенного восстановления Украины”, — отмечает Министерство цифровой трансформации.

Напомним

Самый большой самолет мира Ан-225 “Мрія” был сожжен российскими ракетами 27 февраля 2022 года. Сегодня его остатки находятся в гостомельском аэропорту “Антонов”, а уцелевшие детали демонтируют для того, чтобы в дальнейшем восстановить самолёт.

Источник: УНН
Теги: самолет
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