"Рамштайн-11": Резников раскрыл четыре темы переговоров

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников перечисли четыре темы в повестке дня сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известного как "Рамштайн", где один из вопросов - стратегия на 2023 год, передает УНН.

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"Рамштайн начинается. Сегодня мы отмечаем годовщину этого формата. На повестке дня – анализ сделанного, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил и распределение программ помощи всем подразделениям Вооруженных Сил Украины. Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", - написал Резников в Telegram.

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Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", состоится на одноименной авиабазе в Германии 21 апреля.

Перед заседанием Президент Владимир Зеленский указывал, что некоторые решения на заседании в формате "Рамштайн" надо ускорять, чтобы соответствующее оружие, которое усилит украинскую армию на поле боя, пришло раньше.