В ОП отреагировали на взрыв в белгороде: в погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя. «Шлепками и хлопками». Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя ситуацию в белгороде, передает УНН.

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«Этой ночью в Белгороде собака укусила сама себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины россия может уничтожить себя. «Шлепками и хлопками». Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями, стандартами НАТО проиграли никчемной коррумпированной советской армии», - написал Подоляк в Twitter.

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20 апреля поздно в вечером в белгороде прогремел сильный взрыв.

Впоследствии стало известно, что причиной взрыва в российском белгороде была российская авиабомба.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя, заявил, что российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью запугивания гражданского населения и нагнетания эскалации.