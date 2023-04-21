Столтенберг о военной помощи Украине: новые платформы важны, как и обеспечение работы уже предоставленных

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Обсуждение новых конкретных платформ в рамках военной помощи Украине важны, в то же время важно обеспечить функционирование тех видов вооружения, которые союзники уже предоставили стране. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед съездом "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

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"Я осознаю важность обсуждения новых возможностей. Поддержка Украины развивалась так, как развивалась война. Сначала фокус был на легком противотанковом оружии, таком как Javelin и NLAW, затем на артиллерии, затем долгое время сосредотачивался на современных системах ПВО, таких как Nasams и Patriot... В течение последних недель мы уделяли большое внимание бронетехнике, боевым танкам, и боевые танки сейчас поступают в Украину. А также союзниками были доставлены истребители в Украину", - рассказал Генсек.

Детали

Он подчеркнул, что необходимо продолжать обсуждать конкретные платформы, но "так же важно" обеспечить функционирование тех, что уже в Украине.

"Так же как обсуждать новые платформы, чрезвычайно важно обеспечить, чтобы все платформы, которые уже есть в Украине, работали и функционировали так, как они должны. Это означает, что нам нужны боеприпасы, запасные части, топливо, техническое обслуживание, ремонт - нам нужны все средства поддержки, чтобы гарантировать, что все системы, которые уже есть, выполняют то, что они должны", - резюмировал Столтенберг.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что во время сегодняшней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, называемой "Рамштайн", министры обороны НАТО и союзники обсудят, как сохранить и усилить поддержку Украины.