"Рамштайн-11": глава Пентагона назвал топ-темами ПВО и боеприпасы

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона (ПВО), боеприпасы и средства поддержки. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заседания Контактной группы, передает корреспондент УНН.

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"На сегодняшнем заседании контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых вопросах: ПВО, боеприпасы и средства поддержки. Украина срочно нуждается в нашей помощи, чтобы защитить граждан, инфраструктуру и Вооруженные силы от российских ракет", - сообщил министр.

Детали

Он добавил, что "с нетерпением" ждет обновления информации от бригадного генерала ВС США Антонио Агуто, который также является командующим Группы содействия безопасности в Украине, относительно работы по развитию бронетанковой боевой мощи Украины.

"Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту. Более года войска Украины защищали свое государство и своих сограждан. Но они также защищали основной принцип, согласно которому автократы не могут просто атаковать своих меньших соседей. Доблесть и мастерство украинской армии вдохновили мир", - сказал Остин.

Кроме этого, он поблагодарил каждую страну, присоединившуюся к заседанию, которые "показали, что народы доброй воли со всего мира отвергают жестокость и агрессию россии".

"Многие из вас глубоко погрузились в собственные запасы, чтобы оказать помощь Украине. Некоторые наши союзники, такие как Эстония и Латвия, пожертвовали более 1% своего ВВП на дело Украины. Европейский Союз недавно объявил о важной инициативе по увеличению промышленного производства боеприпасов, и благодаря работе национальных директоров по вооружениям многие другие страны также увеличивают производство боеприпасов, в которых так нуждается Украина", - отметил глава Пентагона.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал, что участники Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 55 миллиардов долларов.