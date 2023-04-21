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Резников подытожил встречу с коллегами из США: враг почувствует последствия договоренностей

Резников подытожил встречу с коллегами из США: враг почувствует последствия договоренностей

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли на полях заседания в формате "Рамштайн" заявил, что враг почувствует последствия этих договоренностей, пишет УНН.

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"У нас была плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, которую предоставляет американский народ. Враг почувствует последствия наших договоренностей", - написал Резников в Twitter.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина, военная помощь, Пентагон, война, Алексей Резников
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