На "Рамштайн-11" нацелены на результат - Резников

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Участники сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое называют "Рамштайн", нацелены не результат. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.

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"Рамштайн-11 стартовал. В нем принимают участие более 50 стран. Общие ценности, дружественная атмосфера, нацеленность на результат", - написал Резников.

Напомним

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", проходит на одноименной авиабазе в Германии 21 апреля.

Глава Пентагона указал, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона (ПВО), боеприпасы и средства поддержки.