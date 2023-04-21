Посол Боднар считает, что нужно думать над альтернативными вариантами "зернового соглашения"

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что нужно думать над альтернативными вариантами «зернового соглашения», если россияне попытаются заблокировать соглашение 18 мая. Такое мнение он высказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Мое личное мнение, что «зерновое соглашение» - это, конечно, выход из ситуации, но это определенным образом ограничение украинского суверенитета, поскольку мы не можем вывозить все продукты свободно в соответствии с международным правом. Нам нужно также думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать соглашение 18 мая», - рассказал Боднар.

По его словам, конечно, ни один из посредников не поддерживает действия россии, но когда придет 18 мая, будет видно, как каждая из стран будет действовать.

«Возможно, нам нужно формировать план «Б», план «C», куда пойдут корабли, или они пойдут и будут дальше инспектироваться на случай, если россияне будут пытаться создавать препятствия или блокировать саму инициативу, или угрожать портам», - сказал Боднар.

Дополнение

После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.