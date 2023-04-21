Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Эстонией в оборонной сфере

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерства обороны Украины и Эстонии заключили соглашение о расширенном взаимодействии. Соответствующее заявление опубликовал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, пишет УНН.

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«Мы подписали меморандум о сотрудничестве между Минобороны Украины и Минобороны Эстонии. Мы углубляем сотрудничество на основе общих целей – мира и безопасности для наших стран и всего континента. Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения», – подчеркнул Алексей Резников.

Он также поблагодарил народ Эстонии и министра обороны страны Ханно Певкура за выдающийся вклад в укрепление обороны Украины и поддержку ее европейского и евроатлантического взгляда.

Напомним

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более 1% ВВП. Ранее Эстония передавала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.д.) и пакеты сухого корма. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медицинские принадлежности на сумму почти 15 миллионов евро. Эстония дарит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые поддержали проект на 7,8 млн евро.