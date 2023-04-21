Зеленский: знаем обо всех планах врага в ближайший период

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки заявил, что украинская сторона знает обо всех планах врага в ближайший период, пишет УНН.

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"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага на ближайший период", - написал он.

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Зеленский указал, что разрабатывается еще более качественная схема распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам.

Также на Ставке обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.