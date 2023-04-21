Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,07 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
675930

Орбан в гневе: премьер Венгрии возмутился из-за заявления генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Орбан в гневе: премьер Венгрии возмутился из-за заявления генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии выразил возмущение из-за заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Стотенеберга во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса, передает УНН.

Детали

Так, в своем Twitter премьер-министр Венгрии распространил публикацию издания Politico, где цитируют слова Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Венгерский премьер прокомментировал это заявление эмоциональным "Что?!"

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Венгрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.