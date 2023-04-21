Кулеба призвал Борреля ускорить вторую часть соглашения ЕС по боеприпасам для Украины
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время телефонного разговора призвал Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля помочь ускорить вторую часть двухмиллиардного соглашения блока об обеспечении Украины боеприпасами, пишет УНН.
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"Во время нашего телефонного разговора я поблагодарил Жозепа Борреля за всю помощь ЕС в области обороны, включая последний 1 миллиард евро на неотложные нужды в боеприпасах. Я призвал Верховного представителя ЕС помочь как можно быстрее завершить обсуждение второго транша совместных закупок в размере 1 млрд евро для обеспечения безопасности в Европе", - написал Кулеба.
Напомним
Кулеба раскритиковал неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины.
Это произошло после появления сообщений, что Франция и Польша не смогли урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран. Компромиссный текст соглашения предложила Швеция, но его окончательно не согласовали.
Речь идет о плане ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.
Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему - и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование - страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.
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