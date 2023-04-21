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"Танковая коалиция": в Польше собираются создать центр техобслуживания Leopard 2

"Танковая коалиция": в Польше собираются создать центр техобслуживания Leopard 2

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На полях заседания в формате "Рамштайн" в пятницу состоялась встреча участников "танковой коалиции", подписано письмо о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Состоялось заседание "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали Письмо о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2", - сообщил Резников.

Министр подчеркнул, что это будет способствовать укреплению сотрудничества сторон и возможностей украинских защитников.

Напомним

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", проходит на одноименной авиабазе в Германии 21 апреля.

Глава Пентагона указал, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона (ПВО), боеприпасы и средства поддержки.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Германия, Польша, военная помощь, танки, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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