"Танковая коалиция": в Польше собираются создать центр техобслуживания Leopard 2

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На полях заседания в формате "Рамштайн" в пятницу состоялась встреча участников "танковой коалиции", подписано письмо о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.

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"Состоялось заседание "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали Письмо о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2", - сообщил Резников.

Министр подчеркнул, что это будет способствовать укреплению сотрудничества сторон и возможностей украинских защитников.

Напомним

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", проходит на одноименной авиабазе в Германии 21 апреля.

Глава Пентагона указал, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона (ПВО), боеприпасы и средства поддержки.