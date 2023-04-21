Более 16 тысяч: Боррель рассказал, сколько украинских военных прошли обучение в ЕС

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение в ЕС. Об этом сообщил Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель, передает УНН.

Он отметил, что в контактной группе по вопросам обороны Украины обновил информацию о военной поддержке ЕС.

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"Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. Уже поставлено более 600 миллионов евро боеприпасов и ракет. Продолжается работа по совместным закупкам", - написал Боррель.

По его словам, ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы Украина имела преимущество.

Ранее

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заверил, что ЕС выполняет свои обязательства по обеспечению Украины боеприпасами и рассказал, что доставлено более 66% от первого миллиарда евро.

Напомним

Кулеба раскритиковал неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины.

Это произошло после появления сообщений, что Франция и Польша не смогли урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран. Компромиссный текст соглашения предложила Швеция, но его окончательно не согласовали.

Речь идет о плане ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему - и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование - страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.